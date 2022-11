W rekordowym czasie przebiegł Główny Szlak Beskidzki. "Da się to zrobić...

93 godziny i 44 minuty - to nowy rekord Głównego Szlaku Beskidzkiego, czyli najdłuższego szlaku w polskich górach. W takim czasie 511 kilometrów z Ustronia do Wołosatego przebiegł ultramaratończyk Roman Ficek. Tego wyczynu dokonał ze wsparciem swojego dwuosobowego zespołu. "Da się to...