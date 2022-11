Polacy sprzedają niedokończone budowy. Wzrost nowych ogłoszeń o 45 proc.

Sprzedać czy jeszcze walczyć? To pytanie, które zadaje sobie coraz więcej osób realizujących budowę domu. Koszty materiałów budowlanych w połączeniu z rosnącymi ratami doprowadzają gospodarstwa domowe do ruiny. – Dajemy sobie czas do końca roku na podjęcie decyzji o losach naszego domu