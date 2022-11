Dane pracowników MON widoczne z ulicy

Kolejny raz, zupełnym przypadkiem, trafiam na nieprawidłowości w MON. Tym razem jest to widoczna z ulicy tablica pełna danych kontaktowych pracowników i wyłożone dokumenty. W placówce należącej prawdopodobnie do Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. RCI zapewnia sprzęt do komunikacji w wojsku.