"Skońc knolić ino zacnij grać!". Jak chop z Radzionkowa nauczył futbolu Zidane'a

28 lat temu gwiazdorska ekipa Girondins Bordeaux spotkała się w Pucharze UEFA z GKS-em Katowice. Do dziś nie wiadomo, jak to się stało, ale Ślązacy wyeliminowali Francuzów, a do historii przeszło starcie Mariana "Ecika" Janoszki z Zinedinem Zidanem. Zidane nawet nie wie, ile mu zawdzięcza xD