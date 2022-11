Lokale gastronomiczne padają jak muchy. „Prąd zdrożał o 150 procent"

Inflacja (już 18 procent), ceny prądu i gazu, a co za tym idzie - ceny żywności - to wszystko bardzo szybko wykańcza gastronomię. Widać to w każdym polskim mieście: wciąż słyszymy o kolejnych zamkniętych knajpach, które nie zdążyły odbić się po kryzysie covidowym, a dziś muszą zmagać się z...