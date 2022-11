Przedsiębiorcy nie wiedzą, że do 30 listopada 2022 muszą złożyć oświadczenie...

Przedsiębiorcy mikro, mali i średni, a także większość JDG powinni do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie swojemu dostawcy prądu. Przedsiębiorcy nie są o tym informowani, bo to jedynie możliwość a nie obowiązek, przez co w następnym okresie rozliczeniowym mogą zapłacić znacznie wyższe rachunki.