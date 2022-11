Ojciec podciął córce gardło, a później sobie. Oboje trafili do szpitala.

Ojciec poderżnął nożem swojej dorosłej córce gardło, a później to samo zrobił sobie. Do ataku doszło w poniedziałek, w Lubaczowie ( Podkarpackie). Oboje trafili do szpitala. Stan mężczyzny jest poważniejszy.