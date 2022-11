Disney Plus wymaga podania wieku i określenia swojej płci

Disney Plus zaczyna wymagać podania daty urodzenia oraz określenia swojej płci, żeby móc dalej korzystać z usługi. Użytkownicy są wściekli, bo nie po to płacą abonament, żeby podawać informacje w celu profilowania. Określenie swojej płci to dodatkowy problem, który rozjuszył jeszcze inną grupę