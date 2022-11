Teraz jest szansa, by Rosję oduczyć podbojów i wymachiwania szablą; zawieszenie broni niestety nie prowadziłoby teraz do pokoju - Rosja wykorzystałaby je, by przygotować się do KOLEJNEGO ataku, nauczywszy się na własnych błędach - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej...