WEF: Pracujemy nad technologią śledzenia każdego aspektu życia śladem węglowym

Jeśli ludzie się nie obudzą i nie zrozumieją, że globalizm-szwabizm w sosie ekologizmu-klimatyzmu to nic innego niż po prostu nowa forma ustroju niewolniczego, to zgodzą się na totalitaryzm, przy którym faszyzm to wesoły oberek. Pora tworzyć ruch oporu przeciwko tym bolszewikom.