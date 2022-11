Za napis "j…ć PiS" na koszulce i samochodzie Janusz stanie przed sądem.

Janusz Ziętkiewicz, 65-letni elektryk z Jarocina nabawił się kłopotów przez napis na koszulce j..ć PiS oraz taki sam na swoim samochodzie. – To moja wolność słowa, to moje prawo do wyrażanie niezadowolenia z tego co robi obecny rząd. Nie boję się – mówi 65-latek. Jednak zdaniem...