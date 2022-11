Zełenski: Dziś rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę. To bardzo istotna eskalacja

"Dziś rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę. To bardzo istotna eskalacja i musimy działać" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Ile razy Ukraina mówiła, że ​​państwo terrorystyczne nie ograniczy się do naszego kraju? Dalszy rozwój rosyjskiego terroru to tylko kwestia czasu".