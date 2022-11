Nie ważne, kto wystrzelił. Winna jest Rosja

Nawet jeżeli na terytorium Polski spadły rosyjskie rakiety, to i tak nie uda się udowodnić, że wystrzelili je Rosjanie. Nie zmienia to faktu, że to Rosja jest winna śmierci dwóch polskich obywateli wybierając cele znajdujące się za blisko państw nie biorących udziału w konflikcie zbrojnym.