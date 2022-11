Mało osób wie że kontenery na odzież to towar do lumpeksów a nie pomocy

Kontenery na odzież ustawiane tak licznie w miastach i noszące różne nalepki serduszka i krzyże to tak naprawdę inicjatywa - mająca robić towar do sprzedaży w lumpeksach za darmo. Powinni dostać za to nobla. - tak sugerować coś innego.