W sklepie PGG zabrakło węgla, bo... trafił do gmin, które mają go sprzedać. Cyrk

Internetowy sklep Polskiej Grupy Górniczej czasowo wstrzymał sprzedaż „kostki” i „orzecha”. Oba te rodzaje węgla zostały skierowane do dystrybucji przez gminy. Czyli stało się dokładnie to, co sugerowali związkowcy z Sierpnia’80.