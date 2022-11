Zełenski łagodzi słowa o wybuchu rakiety w Polsce. "Jesteśmy wdzięczni"

Prezydent Ukrainy w wywiadzie na temat wybuchu rakiety w polskim Przewodowie powiedział, "Nie jesteśmy pewni na 100% co tam się wydarzyło" "jesteśmy wdzięczni za to, że Zachód nie obwinia Ukrainy za to zdarzenie. "Walczymy z rosyjskimi rakietami, broniąc naszego terytorium"-dodał Wołodymyr Zełenski.