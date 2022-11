Trzy rottweilery zaatakowały 57-latka. Mężczyzna walczy o życie

57-letni mężczyzna został zaatakowany i dotkliwie pogryziony przez trzy psy rasy rottweiler. Do zdarzenia doszło w miejscowości Omięciny niedaleko Płońska. Został on przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do jednego z warszawskich szpitali. Jest w stanie zagrażającym życiu.