Ukraińcy zasiedzieli się w hotelu i zdziwieni że pora żyć na własny rachunek

Ukraińscy uchodźcy mają problem z tym żeby opuścić hotel w centrum Poznania. Pomimo pełnego dostępu do rynku pracy, świadczeń socjalnych i pomocy mają problem z usamodzielnieniem się i to w Poznaniu gdzie jest najlepszy rynek pracy w Polsce. Skoro ciężko o najem bo drogo to może miasto powiatowe?