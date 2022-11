"Prezydent Zełenski zaczął dopuszczać opcję, że padł ofiarą dezinformacji"

"Być może ktoś z jego wojska bał się przyznać do tego, że to Ukraina wystrzeliła pocisk, który spadł w Przewodowie" - mówił w RMF24 dr Łukasz Adamski. Zdaniem eksperta, nie można jednak wykluczyć, że strona ukraińska nie posiada dowodów, które zmuszą przynajmniej do ponownej analizy tej sytuacji.