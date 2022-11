Niebywałe. Jak dalej lecą w ciula.

Orlen Niemcy - 1,839 Euro x 4,71 zł = 8,66 zł brutto -> 7,28 zł NETTO Orlen Polska - 7,79 zł brutto -> 7,21 zł NETTO To tylko o 7 groszy netto taniej za litr. Gdyby wrócić do VAT 23%, to cena w PL wyniosła by 8,87 zł brutto, czyli o 21 groszy brutto drożej niż w DE !!