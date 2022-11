Hiszpania. Dług publiczny osiągnął poziom 116% PKB. Ostrzeżenia KE

Hiszpański dług publiczny przekroczył we wrześniu 1,5 bln euro - to kolejny rekord. Zobowiązania publiczne kraju znajdują się na poziomie 116 proc. PKB - poinformował Bank Hiszpanii. To czwarta gospodarka UE o najwyższym zadłużeniu w stosunku do PKB. Liderem jest Grecja (ponad 181 proc.).