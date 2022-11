Straż graniczna chce przedłużenia zakazu zbliżania się do granicy z Białorusią

Straż graniczna chce przedłużenia do końca 2022 roku zakazu zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej w Podlaskiem na odległość mniejszą niż dwieście metrów. Decyzję w tej sprawie podejmuje wojewoda, obecny zakaz obowiązuje do końca listopada.