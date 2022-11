Katowicki Nikiszowiec. Osiedle jak spod linijki. Tu rządzi geometria. Zobaczcie

Co prawda na Nikiszowcu nie rządzą "trójkąty i kwadraty", jak śpiewa Dawid Podsiadło, ale za to "trójkąty i prostokąty" - jak najbardziej. Osiedle zbudowane na początku XX wieku prezentuje się z góry tak samo spektakularnie jak Barcelona, z tymi swoimi regularnymi kształtami. Zobaczcie to...