9,50 zł za litr diesla, 8,40 za benzynę

Zmiany VAT. Za paliwo, które kosztuje obecnie 7 zł za litr, od nowego roku zapłacimy ok. 8,40 zł za litr. Olej napędowy, który obecnie dochodzi do 8 zł, bez tarczy będzie kosztować 9,50 zł. Wszystko wskazuje też na to, że zostanie zlikwidowana zerowa stawka na nawozy, wrócimy do 8 proc.