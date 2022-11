Czeski generał: Musimy być gotowi na wojnę na dużą skalę

Jeśli dojdzie do starcia między Rosją a NATO, czeskie wojsko będzie jego uczestnikiem od pierwszej minuty - powiedział we wtorek szef sztabu generalnego Czech gen. Kamil Rzehka na dorocznej odprawie dowództwa. - Czeska armia musi przygotować się do wojny na dużą skalę z zaawansowanym przeciwnikiem..