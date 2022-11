Odra, najbardziej pechowa rzeka w PL, znowu zanieczyszczona - tym razem celuloza

Zgłoszenie o białej substancji w Odrze strażacy otrzymali w poniedziałek. Wstępne analizy wykazały, że substancja której dotyczyło zgłoszenie to celuloza. Prawdopodobnie pochodzi z pobliskiego zakładu, gdzie produkowane są wyroby papiernicze. WIOŚ nie wie co się stało, bo kontrole w firmie były OK