USA rozważają ustanowienie limitu ceny rosyjskiej ropy na 60 USD za baryłkę

USA i zachodni sojusznicy rozważają ustanowienie limitu ceny rosyjskiej ropy naftowej na poziomie 60 USD za baryłkę, a decyzja w tej sprawie może zapaść już w środę - podał we wtorek "Wall Street Journal". Wg dziennika, Polska i Litwa chciały ograniczyć cenę do poziomu ceny produkcji - ok. 20 USD.