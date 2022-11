Znany biznesmen ma wyrok, ale nie idzie do więzienia... bo musi dopilnować firmy

Ryszard Podkulski, znany rzeszowski biznesmen, blisko rok temu został skazany na 3 lata więzienia. Do tej pory nie trafił jednak do celi. We wtorek Sąd Okręgowy w Rzeszowie zdecydował o odroczeniu jego kary na sześć miesięcy.