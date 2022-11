Wolfenstein Enemy Territory XMAS 2022! SERWER

jak ma ktoś chęci to zrobiłem serwer i wrzuciłem stare skiny świąteczne. Klimat nie do podrobienia z dawnych lat.. jak ktoś ma ochotę to wpadajcie zrobimy może pare rundek w ET:) to wpisujecie w konsoli (~) /connect 46.29.21.219:27315 serwer jest 24/7 pozdro