Pieniądz cyfrowy banku centralnego - czyli największe zagrożenie dla wolności.

To doskonały system kontroli obywatela poprzez jego monitorowanie, uzależnienie od państwa, a nawet bezpośrednie wpływanie na to na co możemy wydać pieniądze, jeśli do tego dojdą ograniczenia związane z tzw "śladem węglowym" to system uzna, że już nie możemy nic kupić, bo jesteśmy groźni dla klimatu