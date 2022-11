"90 proc. Ukraińców gotowa żyć z niedoborami prądu do trzech lat".

90 proc. Ukraińców stwierdziło, że są gotowi żyć z niedoborem energii elektrycznej przez dwa do trzech lat, jeśli dostrzegą perspektywę przystąpienia do Unii Europejskiej - to dane z sondażu, które w najnowszym wywiadzie dla BBC przytoczyła ukraińska pierwsza dama, Ołena Zełenska.