ZUS tonie. Będzie wymagać rekordowych dopłat

Najnowsza prognoza finansowa ZUS na lata 2023–27 przewiduje, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dopłatą rządową. W kolejnych latach wydatki budżetowe mogą urosnąć nawet do 147 mld zł.