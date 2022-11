Pegasus. Prokuratura żąda telefonu Ewy Wrzosek

Prokurator domaga się od Wrzosek telefonu, podania przez nią loginów i haseł do poczty e-mail i Apple ID. Powołał też polskiego biegłego do zbadania telefonu, ale - co istotne - nie zapytał go, czy ewentualne ataki na telefon pokrzywdzonej zostały przeprowadzone z użyciem Pegasusa.