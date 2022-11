Rosja - do 5 lat więzienia za rusofobię w internecie dla obywateli innych krajów

Do 4 lat robót publicznych lub 5 lat więzienia za "apele za pośrednictwem mediów do ludobójstwa".Szef Komitetu Śledczego Bastrykin powiedział, że konieczne jest zapisanie w ustawodawstwie prawa do wszczynania spraw karnych przez rosyjskich śledczych za granicą w obronie obywateli i interesów FR.