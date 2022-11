Tramwaj przytrzasnął i przez ok. 10 m przeciągnął pasażera

Gdańsk. Pieszy podczas wysiadania lub wsiadania do tramwaju został przytrzaśnięty drzwiami. Tramwaj ruszył i przeciągnął znajdującego się na zewnątrz mężczyznę przez ok. 10 metrów. Po śmierci dziecka w Warszawie (w sierpniu) dalej dochodzi do takich zdarzeń. Gdzie te kontrole i zabezpieczenia?