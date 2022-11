Po pijanemu wsiadł za kierownicę i jechał pod prąd. Kierowca BMW zabił...

Głupota kierowcy BMW doprowadziła do śmierci 79-letniej kobiety oraz obr. ciała u 77-latka. Sprawca po raz kolejny wsiadł za kierownicę po pijanemu. Miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, nie posiadał upr. do kierowania, które wcześniej zostały mu zatrzymane również za jazdę po pijanemu.