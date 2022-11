Gospodarka Irlandii to wydmuszka ze sztucznie zawyżonym PKB

PKB Irlandii jest zawyżany przez mających tam swoje europejskie siedziby gigantów technologicznych. Z tej przyczyny gospodarka Irlandii nie jest w tak dobrej kondycji, jak się może wydawać, a co za tym idzie sama, Irlandia nie jest tak dobrym miejsce do życia, jakby sugerował to wskaźnik PKB