Ukraina. Rosyjskie transportowce An-124 latają z Chin do Rosji

Rosyjskie transportowe samoloty An-124 Rusłan w ciągu minionego tygodnia co najmniej dziewięciokrotnie wylatywały z Chin do Rosji, przy czym często z wyłączonymi transponderami, by uniemożliwić śledzenie - podaje ukraiński portal militarny.