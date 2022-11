Kraków. Zabytkowy schron zamieniony w "puzzle" i zniszczony (GALERIA)

To mogło wydarzyć się tylko w Krakowie. Zabytkowy schron amunicyjny wpisany do rejestru zabytków został pocięty na "puzzle" i zwyczajnie zniszczony w gruz. Wszystko to miało wydarzyć się przy sporym proteście wielu środowisk i w świetle prawa przez kontrowersyjną decyzję konserwatora zabytków.