Napadł dziewczynkę, wtargnął za 11-latką do mieszkania. Policja nic nie zrobiła

Nieznany mężczyzna zaatakował 11-latkę w Sulechowie. Śledził ją w drodze ze szkoły do domu i wtedy wtargnął do mieszkania. Dziewczynka zaczęła z okna wołać pomocy, co spłoszyło zwyrodnialca. Rodzice wszystko zgłosili sulechowskiej policji. Tymczasem sprawa została umorzona. – Policja nic...