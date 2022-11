Cuda na Śląsku. Po obaleniu PiS w sejmiku będą pieniądze na refundację in vitro

Na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego ma wrócić temat refundacji in vitro. To już niemal pewne, że odpowiedni zapis znajdzie się w przyszłorocznym budżecie województwa. Co ciekawe, ostatnim razem marszałek Jakub Chełstowski i zbuntowani radni PiS, byli przeciwni finansowaniu in vitro.