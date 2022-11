"To wstyd, że cię zatrudniliśmy". Francuski prezes polskiej firmy...

Popis buty i lekceważenia pracowników – tylko tak można określić to, co zrobił Grégoire Nitot, prezes i założyciel firmy Sii. "Sprawiasz problemy, mam nadzieję, że szybko odejdziesz" – napisał do pracownika, który założył związek zawodowy. Po czym dyscyplinarnie go wyrzucił.