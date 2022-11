"Będziemy otwierać nierentowne kopalnie". Kabaret który wyprzedził rzeczywistość

Żadnych zwolnień nie będzie. Przekażcie wszystkim kolegom w kopalni, że węgiel to nasze dobro narodowe. Będziemy otwierać nowe kopalnie, nierentowne, bo to jest kołem zamachowym gospodarki. Węgla, tzn. fusbalu jest w Polsce na 200 lat. Nawet jak cały fusbal wykopiemy, to żadnych zwolnień nie będzie