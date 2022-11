Fit for 55: do 2050 r. remont lub rozbiórka ponad 90% polskich domów

Rada UE niedawno przyjęła zaostrzone wymogi odnośnie energochłonności budynków. Los starszych domów może rozstrzygnąć się do 2050 r. Aż 95% - 97% istniejących budynków mieszkalnych z UE czeka remont związany z realizacją pakietu „Fit for 55” oraz neutralnością klimatyczną do 2050 r.