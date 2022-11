Będą podwyżki dla posłów. Powód? Inflacja. "Mamy kryzys. To waloryzacja"

Polscy posłowie mają zarabiać więcej. O planach podwyższenia wynagrodzeń o niespełna 8 proc. poinformował "Fakt". Co na to sami zainteresowani? - To nie podwyżka, tylko waloryzacja. Mamy kryzys - zauważa poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. Sceptycznie do pomysłu podchodzi opozycja.