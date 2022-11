36 lat temu wyemitowano premierowy odcinek serialu komediowego Alternatywy 4.

Obecnie na warszawskim Ursynowie znajduje się ulica Alternatywy. – Z punktu widzenia autorów to już nie jest sukces, tylko coś większego, bo mieć ulicę swojego dzieła, to duża sprawa – mówił Maciej Rybiński, scenarzysta. Chociaż wolałbym, żeby to była ulica Barei. Myślę, że Staszkowi to się należy.