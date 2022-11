Włochy: niezaszczepieni dostaną “pod choinkę” 100 euro kary

Kolejna transza kar w wysokości 100 euro zostanie rozesłana we Włoszech do prawie 2 milionów osób w wieku powyżej 50 roku życia, które nie poddały się obowiązkowemu w tym kraju do niedawna szczepieniu przeciw COVID-19 - podała prasa. Wcześniej nowy rząd zamierzał zawiesić te kary.