Agencje pracy w Polsce traktują ludzi jak śmieci. Prawo nie chroni tymczasowych.

200 osób o nieprzedłużeniu umowy o pracę tymczasową dowiedziało się w ostatniej chwili. Niektórzy jeszcze w pracy tuż przed końcem ostatniej nocnej zmiany w miesiącu. Tak się traktuje pracowników w czasach gdy rzekomo jest niskie bezrobocie, to co będzie gdy ono wzrośnie do 10% czy 20%?