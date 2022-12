"Wzięłam 496 tysięcy złotych kredytu, a bank chce ode mnie jeszcze trzy...

Zaczyna się wysyp Januszy i Grażyn, którym nie przeszkadzało branie kredytów pod korek, ale teraz jak trzeba spłacać, to "my nie rozumieli co czytali". Za to bardzo dobrze rozumieli jak im ceny mieszkań podskoczyły w ostatnich dwóch latach, ale WIBORu akurat nie rozumieli :D