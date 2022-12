Napad na PKO Bank Polski w Przemyślu. Zatrzymano młodą obywatelkę Ukrainy...

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 16. Do PKO Banku Polskiego przy ul. Mickiewicza w Przemyślu weszła młoda kobieta, która następnie przyłożyła nóż do gardła jednej z pracownic i zażądała pieniędzy. Kobieta została obezwładniona przez pracowników i klientów banku.